Єлизавета і Анна Книженки у 2018 році почали створювати прикраси з недорогого металу з фольклорними мотивами. Проте вийти в плюс змогли лише після повномасштабного вторгнення. Чому вони змінили стратегію, і які результати це дало учасникам списку Forbes Next250?

Сестри Книженко працювали в ІТ: Анна – Chief Marketing Officer у продуктовій компанії, Єлизавета – Lead Animator у розробці компʼютерних ігор. Це дозволяло заробляти на експерименти у власному бізнесі – бренді прикрас Dukachi, кажуть співзасновниці.

В Dukachi сестри інвестували до 80% своїх зарплат. Впродовж чотирьох років від запуску вклали $70 000, проте бренд працював в мінус. «Ми платили за досвід і помилки», – каже Анна Книженко. Після вторгнення бізнес плчав зростати, а торік Єлизавета Книженко потрапила в список Forbes 30 до 30.