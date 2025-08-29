За чотири роки мережа магазинів Sportmaster пережила санкції РНБО, зміну власників, ребрендинг і вийшла у 2024-му на виторг 1,9 млрд грн. Зараз вона закривається. Що буде із 29 магазинами Athletics у 15 містах?
Мережа магазинів спортивних товарів Athletics закриється взимку. Компанія вже узгоджує графіки розрахунків із партнерами та питання оренди, розповіла RAU 29 серпня CEO Athletics Людмила Книш.
Рішення ухвалили в червні 2025-го після бюджетних стрес-тестів. На той момент Athletics мала 29 магазинів у 15 містах України. Вона торгує одягом і взуттям Columbia, Nike, Puma, Skechers, Fila, Kappa та товарами вітчизняних виробників.
