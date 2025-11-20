Посаду СЕО Prom залишив Денис Горовий, який керував маркетплейсом з 2021-го. У листопаді його змінив 33-річний Микита Артемчук. Як він розвиватиме один із топових онлайн-майданчиків із трафіком 30 млн відвідувачів на місяць?

З листопада 2025-го маркетплейсом Prom керує новий СЕО. Ним став внутрішній кандидат компанії – ексдиректор з продукту Микита Артемчук, 33. Він очолив команду майже з 400 співробітників.

До цього компанією керував Денис Горовий – співзасновник Prom і продуктової IT-компанії EVO.