Український маркетплейс Prom
«Больше скидок и акций». У Prom новый СЕО – Никита Артемчук. Что он изменит в работе маркетплейса со 120 млн товаров и услуг

Татьяна Антонюк
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Ежемесячно маркетплейс Prom получает более 2 млн заказов со средним чеком около 1000 грн. Фото forbes.ua

Пост СЕО Prom покинул Денис Горовой, руководивший маркетплейсом с 2021-го. В ноябре его сменил 33-летний Никита Артемчук. Как он будет развивать одну из топовых онлайн-площадок с трафиком 30 млн посетителей в месяц?

С ноября 2025 года маркетплейсом Prom руководит новый СЕО. Им стал внутренний кандидат компании – экс-директор по продукту Никита Артемчук, 33. Он возглавил команду почти из 400 сотрудников.

До этого компанией руководил Денис Горовой – соучредитель Prom и продуктовой IT-компании EVO.

