Пост СЕО Prom покинул Денис Горовой, руководивший маркетплейсом с 2021-го. В ноябре его сменил 33-летний Никита Артемчук. Как он будет развивать одну из топовых онлайн-площадок с трафиком 30 млн посетителей в месяц?
С ноября 2025 года маркетплейсом Prom руководит новый СЕО. Им стал внутренний кандидат компании – экс-директор по продукту Никита Артемчук, 33. Он возглавил команду почти из 400 сотрудников.
До этого компанией руководил Денис Горовой – соучредитель Prom и продуктовой IT-компании EVO.
