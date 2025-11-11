З листопада керівником одного з найбільших маркетплейсів України Prom став Микита Артемчук, який до цього обіймав посаду Chief Product Officer компанії. Про це повідомила пресслужба EVO 11 листопада.

Деталі

Артемчук тривалий час працює у команді Prom, де відповідав за розвиток продукту та клієнтський досвід.

Коментуючи своє призначення Артемчук заявив, що компанія продовжить створювати «комерцію майбутнього», забезпечуючи користувачам найкращі ціни, широкий асортимент, корисні фінансові рішення й безкоштовну доставку.

Новий CEO в коментарі ain.ua сказав, що займатиметься розвитком клієнтського досвіду та фінансових сервісів на платформі: кредитів, оплати частинами, власної платіжної карти.

Контекст

Prom.ua був заснований у 2008 році як частина проєктів EVO і з 2016 року інтегрований у структуру холдингу. Пізніше EVO обʼєдналася з Rozetka, але Prom.ua залишився окремим брендом під контролем EVO, яка також розвиває Bigl, Shafa, Kabanchik, фінтех- і логістичні сервіси. До цього функції CEO Prom виконував Денис Горовий – співзасновник та CEO EVO.

Маркетплейс об’єднує понад 60 000 підприємців і пропонує українцям понад 100 млн товарів. Щомісяця Prom відвідують близько 10 млн користувачів, з яких 6 млн здійснюють покупки регулярно.

У 2023 році через Prom.ua реалізували продукції на 44 млрд грн, писав Forbes у рейтингу «30 найбільших продавців в уанеті».