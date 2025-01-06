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Укрпошта /Фотоколаж Анастасія Левицька
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«Брак комунікації». Клієнти «Укрпошти» передають по 1 грн за кожну посилку до фонду KSE Foundation і не завжди знають про це. Чому державна компанія не афішувала співпрацю з фондом Милованова

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

Укрпошта передає по 1 грн за кожну посилку в фонд Милованова KSE Foundation. Чому це було невідомо? Фото Фотоколаж Анастасія Левицька

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З середини 2024-го «Укрпошта» перераховує у фонд KSE Foundation по 1 грн з доставленої посилки. Клієнти державної пошти часто дізнаються про участь в благодійності постфактум – співробітники пошти не завжди повідомляють про донат, а «Укрпошта» не афішує співпрацю з фондом ексрадника Офісу президента Тимофія Милованова. Що відбувається?

Державний поштовий оператор «Укрпошта» перераховує 1 грн з кожної посилки на рахунок благодійного фонду «Київської школи економіки», а це – близько 50 млн грн на рік, написала народна депутатка від «Європейської солідарності» Ніна Южаніна у своєму Telegram-каналі 3 січня. «Відмовитися від цього неможливо – стягнення внесено у програмне забезпечення «Укрпошти», – стверджує депутатка.  

В «Укрпошті» звинувачення заперечують. «Донат добровільний. Відмовитися можливо», – каже СЕО «Укрпошти» Ігор Смілянський. Благодійний збір додається в чек автоматично, працівники «Укрпошти» мають про це попереджати, що стається не завжди, зізнається Смілянський. До або після сплати за доставку, на вимогу клієнта, працівники «Укрпошти» повертають 1 гривню навіть після видачі чеку, стверджує він. 

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