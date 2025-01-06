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Укрпошта /Фотоколаж Анастасия Левицкая
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«Нехватка коммуникации». Клиенты «Укрпочты» передают по 1 грн за каждую посылку в фонд KSE Foundation и не всегда знают об этом. Почему государственная компания не афишировала сотрудничество с фондом

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

4 хв читання

«Укрпочта» передает по 1 грн за каждую посылку в фонд Милованова KSE Foundation. Почему об этом не было известно? Фото Фотоколаж Анастасия Левицкая

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С середины 2024-го «Укрпочта» перечисляет в фонд KSE Foundation по 1 грн с доставленной посылки. Клиенты государственной почты часто узнают об участии в благотворительности постфактум – сотрудники почты не всегда сообщают о донате, а «Укрпочта» не афиширует сотрудничество с фондом университета. Что происходит?

Государственный почтовый оператор «Укрпочта» перечисляет по 1 грн с каждой посылки на счет благотворительного фонда «Киевской школы экономики», а это около 50 млн грн в год, написала народный депутат от «Европейской солидарности» Нина Южанина в своем Telegram-канале 3 января. «Отказаться от этого невозможно – взнос внесен в программное обеспечение «Укрпочты», – утверждает она.

В «Укрпочте» обвинения отрицают. «Донат добровольный. Отказаться можно», – говорит СЕО «Укрпочты» Игорь Смилянский. Благотворительный сбор добавляется в чек автоматически, работники «Укрпочты» должны об этом предупреждать, что происходит не всегда, признается Смилянский. До или после уплаты за доставку, по требованию клиента, работники «Укрпочты» возвращают 1 гривню даже после выдачи чека, утверждает он.

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