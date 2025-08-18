Прослухати матеріал
Влітку 2024-го Мінекономіки запустило програму компенсації фермерам 80% вартості розмінування сільгоспземель. Із 2022-го кількість компаній-саперів зросла у 20 разів. Але черги на розмінування немає. Який потенціал ринку і як уряд планує прискорити очищення земель від снарядів та мін? Пояснює перший заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний
Україна – одна з найбільш замінованих країн світу. Обстежити на наявність мін потрібно майже третину країни – 17,4 млн га, які зазнали впливу бойових дій, каже заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Дійсно забрудненими мінами та снарядами, за словами Безкаравайного, можуть бути 10–20% цієї території. Їхнє розмінування коштуватиме близько $30 млрд, підрахував торік Світовий банк.
