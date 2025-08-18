Forbes Digital підписка
«На разминирование ушло около $1 млрд». Кто их получил и почему фермеры не спешат обращаться за помощью? Интервью с замминистра Безкаравайным

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

5 хв читання

Ігор Безкаравайний розмінування /предоставлено пресс-службой

Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный Фото предоставлено пресс-службой

Летом 2024 года Минэкономики запустило программу компенсации фермерам стоимость разминирования сельхозземель. С 2022-го количество компаний-саперов выросло в 20 раз. Однако очереди на разминирование нет. Каков потенциал рынка и как правительство планирует ускорить очистку земель от снарядов и мин? Объясняет первый заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный

Украина – одна из самых заминированных стран мира. Обследовать на наличие мин нужно почти треть страны – 17,4 млн га, которые были подвержены влиянию боевых действий, говорит заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный.

Действительно, загрязненными минами и снарядами, по словам Безкаравайного, могут быть 10–20% этой территории. Их разминирование будет стоить около $30 млрд, подсчитал в прошлом году Всемирный банк.

