Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

Четверта спроба. Уряд знову виставив Одеський припортовий завод на продаж – уп’ятеро дешевше, ніж 10 років тому. Чи будуть покупці?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

ОПЗ /Getty Images

Уряд знову виставив ОПЗ на продаж – уп’ятеро дешевше, ніж 10 років тому. Кому буде цікаво придбати? Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:01 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:01

Найбільший хімічний комплекс України – Одеський припортовий завод (ОПЗ) вчетверте виставили на продаж. Остання спроба продати завод у 2016 році зазнала фіаско через відсутність покупців. Тепер уряд виставляє найбільшого виробника аміаку та карбаміду за уп’ятеро меншою стартовою ціною – $100 млн. Кого він може зацікавити?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Кабінет Міністрів України 26 серпня затвердив приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ) з початковою ціною 4,5 млрд грн (близько $108 млн). ОПЗ – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту.

У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. У серпні 2024-го влада намагалася частково перезапустити виробництво аміаку, але безрезультатно – через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зернових. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні