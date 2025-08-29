Найбільший хімічний комплекс України – Одеський припортовий завод (ОПЗ) вчетверте виставили на продаж. Остання спроба продати завод у 2016 році зазнала фіаско через відсутність покупців. Тепер уряд виставляє найбільшого виробника аміаку та карбаміду за уп’ятеро меншою стартовою ціною – $100 млн. Кого він може зацікавити?

Кабінет Міністрів України 26 серпня затвердив приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ) з початковою ціною 4,5 млрд грн (близько $108 млн). ОПЗ – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту.

У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. У серпні 2024-го влада намагалася частково перезапустити виробництво аміаку, але безрезультатно – через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зернових.