Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
04:01 хвилин
Найбільший хімічний комплекс України – Одеський припортовий завод (ОПЗ) вчетверте виставили на продаж. Остання спроба продати завод у 2016 році зазнала фіаско через відсутність покупців. Тепер уряд виставляє найбільшого виробника аміаку та карбаміду за уп’ятеро меншою стартовою ціною – $100 млн. Кого він може зацікавити?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Кабінет Міністрів України 26 серпня затвердив приватизацію Одеського припортового заводу (ОПЗ) з початковою ціною 4,5 млрд грн (близько $108 млн). ОПЗ – найбільша державна хімкомпанія, що спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та рідкого азоту.
У вересні 2021 року завод зупинив виробництво через високі ціни на газ. У серпні 2024-го влада намагалася частково перезапустити виробництво аміаку, але безрезультатно – через безпекові ризики. Під час війни інфраструктуру ОПЗ використовують для перевалки зернових.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.