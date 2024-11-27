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фінансові результати УЗ /пресслужба АТ «Укрзалізниця»
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«Черговий складний рік». Якщо «Укрзалізниця» зможе закінчити цей рік з прибутком, то наступний – ні. Чи чекати підняття тарифів?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Чи буде підняття тарифів: Як Укрзалізниця закінчить 2024 рік? Фото пресслужба АТ «Укрзалізниця»

Торік «Укрзалізниця» отримала майже 5 млрд грн прибутку. Без зміни вантажних тарифів компанія знову повернеться до збитків, прогнозував колишній СЕО УЗ Євген Лященко. Які шанси в «Укрзалізниці» закінчити з прибутком 2024-й та що чекає компанію наступного року?

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«Рік складний, але, сподіваюсь, вирулимо», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на запитання, чи вдасться компанії закінчити рік без збитків. «Тарифи, як ви знаєте, застрягли, й дуже давно не переглядались», – каже він. 

Без тарифної реформи УЗ може знову закінчити зі збитком, прогнозував колишній очільник компанії Євген Лященко в інтервʼю Forbes у липні.

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