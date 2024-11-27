«Черговий складний рік». Якщо «Укрзалізниця» зможе закінчити цей рік з прибутком, то наступний – ні. Чи чекати підняття тарифів?

Торік «Укрзалізниця» отримала майже 5 млрд грн прибутку. Без зміни вантажних тарифів компанія знову повернеться до збитків, прогнозував колишній СЕО УЗ Євген Лященко . Які шанси в «Укрзалізниці» закінчити з прибутком 2024-й та що чекає компанію наступного року?

«Рік складний, але, сподіваюсь, вирулимо», – каже голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський на запитання, чи вдасться компанії закінчити рік без збитків. «Тарифи, як ви знаєте, застрягли, й дуже давно не переглядались», – каже він.

Без тарифної реформи УЗ може знову закінчити зі збитком, прогнозував колишній очільник компанії Євген Лященко в інтервʼю Forbes у липні.