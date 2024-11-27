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фінансові результати УЗ /пресс-служба АО «Укрзалізниця»
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«Очередной трудный год». Если «Укрзализныця» сможет закончить этот год с прибылью, то следующий – нет. Ждать ли повышения тарифов?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Будет ли повышение тарифов: как «Укрзализныця» закончит 2024 год? Фото пресс-служба АО «Укрзалізниця»

В прошлом году «Укрзализныця» получила почти 5 млрд грн прибыли. Без изменения грузовых тарифов компания снова вернется к убыткам, прогнозировал бывший СЕО УЗ Евгений Лященко. Каковы шансы «Укрзализныци» закончить с прибылью 2024-й и что ждет компанию в следующем году?

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«Год сложный, но, надеюсь, вырулим», – говорит глава правления «Укрзализныци» Александр Перцовский на вопрос, удастся ли компании закончить год без убытков. «Тарифы, как вы знаете, застряли и очень давно не пересматривались», – говорит он.

Без тарифной реформы УЗ может снова закончить год с убытком, прогнозировал экс-глава компании Евгений Лященко в интервью Forbes в июле.

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