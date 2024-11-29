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Один великий клієнт. Індійська Tata вперше увійшла в топ продажів нових авто в Україні. Чи здатна вона потіснити виробників із Китаю

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Tata Xenon X2 /AUTO-REGION LLC

Tata Xenon X2 вперше увійшла в топ продажів нових авто в Україні. Фото AUTO-REGION LLC

Восени 2024-го індійський пікап Tata вперше увійшов у топ-30 найбільш продаваних авто в Україні, обійшовши бренди Chery, Ford та Jeep. Скільки коштують пікапи з Індії та хто їх купує?

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«Торік продали 65 індійських авто, від початку цього року – вже близько 200», – розповідає Кристина Братчикова, керівниця відділу маркетингу «Авто-Регіон». За її словами, компанія почала продавати авто з Індії у 2023-му році та зараз є єдиним офіційний партнером бренду Tata в Україні. 

Торік у жовтні в Україні продали дві моделі Tata. Результат жовтня 2024-го – українські номери отримали 48 нових Tata, а індійський автобренд опинився на 25-му місці за продажами, за даними асоціації «Укравтопром». Ще 23 інідійські авто українці придбали у вересні.

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