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Один большой клиент. Индийская Tata впервые вошла в топ продаж новых автомобилей в Украине. Способна ли она потеснить производителей из Китая

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

Tata Xenon X2 /AUTO-REGION LLC

Tata Xenon X2 впервые вошла в топ продаж новых автомобилей в Украине. Фото AUTO-REGION LLC

Осенью 2024 года индийский пикап Tata впервые вошел в топ-30 самых продаваемых авто в Украине, обойдя бренды Chery, Ford и Jeep. Сколько стоят пикапы из Индии и кто их покупает?

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«В прошлом году продали 65 индийских авто, с начала этого года – уже около 200», – рассказывает Кристина Братчикова, руководитель отдела маркетинга «Авто-Регион». По ее словам, компания начала продавать авто из Индии в 2023 году и сейчас является единственным официальным партнером бренда Tata в Украине.

В октябре прошлого года в Украине продали две модели Tata. Результат октября 2024-го — украинские номера получили 48 новых Tata, а индийский автобренд оказался на 25-м месте по продажам, по данным ассоциации «Укравтопром». Еще 23 индийских автомобиля украинцы приобрели в сентябре.

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