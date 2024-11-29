Один большой клиент. Индийская Tata впервые вошла в топ продаж новых автомобилей в Украине. Способна ли она потеснить производителей из Китая

Осенью 2024 года индийский пикап Tata впервые вошел в топ-30 самых продаваемых авто в Украине , обойдя бренды Chery, Ford и Jeep. Сколько стоят пикапы из Индии и кто их покупает?

«В прошлом году продали 65 индийских авто, с начала этого года – уже около 200», – рассказывает Кристина Братчикова, руководитель отдела маркетинга «Авто-Регион». По ее словам, компания начала продавать авто из Индии в 2023 году и сейчас является единственным официальным партнером бренда Tata в Украине.

В октябре прошлого года в Украине продали две модели Tata. Результат октября 2024-го — украинские номера получили 48 новых Tata, а индийский автобренд оказался на 25-м месте по продажам, по данным ассоциации «Укравтопром». Еще 23 индийских автомобиля украинцы приобрели в сентябре.