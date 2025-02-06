«Завод можна запустити». Миколаївський глиноземний може бути цікавим компаніям із Китаю, США і Європи. У скільки обійдеться його запуск – інтерв’ю

Миколаївський глиноземний завод до великої війни був головним постачальником сировини для алюмінієвих заводів групи «Русал» Олега Дерипаски. В.о. генерального директора Олексій Медвідь розповів Forbes Ukraine, як зупиняли завод і гасили пожежу після артобстрілу, а зараз – мінімізують шкоду екології

«Дуже переживаю за завод і сподіваюся, що його врешті знову запустять», – каже Олексій Медвідь, який виконує обов’язки гендиректора Миколаївського глиноземного заводу з 1 червня 2022 року. Раніше Медвідь був очільником профкому заводу. Коли почалася повномасштабна війна, евакуював співробітників до Одеси заводськими автобусами. Поточна мета колективу – зберегти заводське обладнання і мінімізувати екологічні ризики.

Миколаївський глиноземний завод виробляв 1,7 млн т глинозему на рік, або 20% загального випуску російської алюмінієвої групи «Русал» Олега Дерипаски. У 2021-му це принесло майже 550 млн грн прибутку при виторгу 11 млрд грн.