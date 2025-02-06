Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Завод можна запустити». Миколаївський глиноземний може бути цікавим компаніям із Китаю, США і Європи. У скільки обійдеться його запуск – інтерв’ю

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

4 хв читання

Миколаївський глиноземний завод /Віталій Коваль/Міністерство аграрної політики та продовольства України

Миколаївський глиноземний завод простоює майже три роки Фото Віталій Коваль/Міністерство аграрної політики та продовольства України

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:53 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:53

Миколаївський глиноземний завод до великої війни був головним постачальником сировини для алюмінієвих заводів групи «Русал» Олега Дерипаски. В.о. генерального директора Олексій Медвідь розповів Forbes Ukraine, як зупиняли завод і гасили пожежу після артобстрілу, а зараз – мінімізують шкоду екології

«Дуже переживаю за завод і сподіваюся, що його врешті знову запустять», – каже Олексій Медвідь, який виконує обов’язки гендиректора Миколаївського глиноземного заводу з 1 червня 2022 року. Раніше Медвідь був очільником профкому заводу. Коли почалася повномасштабна війна, евакуював співробітників до Одеси заводськими автобусами. Поточна мета колективу – зберегти заводське обладнання і мінімізувати екологічні ризики.

Миколаївський глиноземний завод виробляв 1,7 млн т глинозему на рік, або 20% загального випуску російської алюмінієвої групи «Русал» Олега Дерипаски. У 2021-му це принесло майже 550 млн грн прибутку при виторгу 11 млрд грн.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні