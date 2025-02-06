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«Завод можно запустить». Николаевский глиноземный может быть интересен компаниям из Китая, США и Европы. Во сколько обойдется его запуск – интервью

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

4 хв читання

Миколаївський глиноземний завод /Віталій Коваль/Міністерство аграрної політики та продовольства України

Николаевский глиноземный завод простаивает почти три года Фото Віталій Коваль/Міністерство аграрної політики та продовольства України

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Николаевский глиноземный завод до большой войны был главным поставщиком сырья для алюминиевых заводов группы «Русал» Олега Дерипаски. И.о. генерального директора Алексей Медвидь рассказал Forbes Ukraine, как останавливали завод и тушили пожар после артобстрела, а сейчас – минимизируют вред экологии

«Очень переживаю за завод и надеюсь, что его наконец снова запустят», – говорит Алексей Медвидь, исполняющий обязанности гендиректора Николаевского глиноземного завода с 1 июня 2022 года. Ранее Медвидь был главой профкома завода. Когда началась полномасштабная война, эвакуировал сотрудников в Одессу заводскими автобусами. Текущая цель коллектива – сохранить заводское оборудование и минимизировать экологические риски.

Николаевский глиноземный завод производил 1,7 млн ​​т глинозема в год, или 20% от общего выпуска российской алюминиевой группы «Русал» Олега Дерипаски. В 2021-м это принесло почти 550 млн грн прибыли при выручке 11 млрд грн.

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