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«Гулівер» не віддається. АРМА обрала управителя для ТРЦ «Гулівер», але, схоже, що не передасть йому цей актив. Що це означає для Віктора Поліщука, держбанків і бюджету 

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

5 хв читання

ТРЦ «Гулівер» і Віктор Поліщук /Колаж Анна Наконечна

ТРЦ «Гулівер» і Віктор Поліщук Фото Колаж Анна Наконечна

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Переможцем в аукціоні АРМА на право управління ТРЦ «Гулівер» 10 січня 2025 року стала ТОВ «БК Міленіум». Ця компанія запропонувала найменшу винагороду за управління – 0,15% від виторгу «Гуліверу». Наразі є питання, чи не пов'язаний управитель із реальним власником торговельно-офісного центру – Віктором Поліщуком. Що буде далі з одним із найбільших і найдорожчих комплексів країни?

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ТРЦ «Гулівер» Віктора Поліщука став для АРМА непересічним кейсом. Під час підготовки до аукціону отримали 13 скарг щодо тендерної процедури до Антимонопольного комітету (АМКУ), кажуть у письмовій відповіді пресслужби АРМА. Це «антирекорд», за даними відомства. 

Ще 16 звернень для надання розʼяснень про тендер власник ТРЦ компанія «Три О» надіслала безпосередньо АРМА, зазначають в агентстві. «Ймовірно, ажіотаж був повʼязаний із бажанням власника зберегти вплив на дороговартісний актив», – кажуть у пресслужбі АРМА. 

Зрештою, 10 січня 2025 року в аукціоні з відбору управителя перемогла компанія «БК Міленіум». Її пропозиція стала найнижчою серед учасників конкурсу – 0,15% від щомісячного доходу «Гуліверу» в якості плати за управління. Ця ставка аномально знизилася в 200 разів під час конкурсу, йдеться в письмовій відповіді пресслужби Укрексімбанку, який надавав кредит для добудови «Гуліверу».

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