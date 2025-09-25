Власник фінансово-промислової групи «ТАС» Сергій Тігіпко готується до приходу інвестицій в Україну. Його стратегія: купити недорого, модернізувати і продати за «дуже дорого» після війни. Які галузі найбільш привабливі в Україні для інвестицій, чому головна риса для підприємця – терпіння, а з державою краще не звʼязуватись? Головне з його інтерв'ю для «Першого мільйону» від Forbes Ukraine