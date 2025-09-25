Підписка від 49 грн
Сергій Тігіпко
«Інвестори захочуть купити дуже дорого, вони скаженітимуть». Сергій Тігіпко один з найактивніших інвесторів воєнного часу. Як він обирає активи і коли буде їх продавати?

5 хв читання

Сергій Тігіпко готується до приходу інвестицій в Україну Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Власник фінансово-промислової групи «ТАС» Сергій Тігіпко готується до приходу інвестицій в Україну. Його стратегія: купити недорого, модернізувати і продати за «дуже дорого» після війни. Які галузі найбільш привабливі в Україні для інвестицій, чому головна риса для підприємця – терпіння, а з державою краще не звʼязуватись? Головне з його інтерв'ю для «Першого мільйону» від Forbes Ukraine

