Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Сергій Тігіпко, ТАС /Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine
Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Инвесторы захотят купить очень дорого, они будут сходить с ума». Сергей Тигипко – один из самых активных инвесторов военного времени. Как он выбирает активы и когда будет их продавать?

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Борис Давиденко /Антон Забельский для Forbes Ukraine
Борис Давиденко
Forbes

5 хв читання

Сергей Тигипко готовится к приходу инвестиций в Украину. Фото Фото: Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Владелец финансово-промышленной группы ТАС Сергей Тигипко готовится к приходу инвестиций в Украину. Его стратегия: купить недорого, модернизировать и продать за «очень дорого» после войны. Какие отрасли наиболее привлекательны в Украине для инвестиций, почему главная черта для предпринимателя – терпение, а с государством лучше не связываться? Главное из его интервью для «Первого миллиона» от Forbes Ukraine.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні