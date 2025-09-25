Владелец финансово-промышленной группы ТАС Сергей Тигипко готовится к приходу инвестиций в Украину. Его стратегия: купить недорого, модернизировать и продать за «очень дорого» после войны. Какие отрасли наиболее привлекательны в Украине для инвестиций, почему главная черта для предпринимателя – терпение, а с государством лучше не связываться? Главное из его интервью для «Первого миллиона» от Forbes Ukraine.
