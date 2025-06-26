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«Готуємось до зростання попиту». Сергій Тігіпко виступає співінвестором двох житлових комплексів у Києві, на черзі – третій. Чи стане група «ТАС» новим забудовником?

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes
Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

4 хв читання

Сергій Тігіпко /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

Інвестиції в житло і комерційну нерухомість – один із напрямів роботи Групи «ТАС» Сергія Тігіпка Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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На кінець 2025 року в Києві заплановане завершення будівництва ЖК А136. Девелопер – DIM родини Насіковських, один із замовників будівництва – компанія «Піріт» Сергія Тігіпка. Він стане співінвестором ще одного ЖК у Києві й веде переговори по третьому. Навіщо йому цей ринок?

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Група «ТАС» Сергія Тігіпка збільшує присутність на ринку нерухомості. Інвестиції в житло та комерцію – один із напрямів роботи «ТАС», каже керівник напряму нерухомості групи Олег Таушан.

У 2016 році вона купила готель Radisson Blu на Подолі, у 2019-му – бізнес-центр «Арена» біля Хрещатика в Києві, у 2021 році – завершила будівництво БЦ Podil City на Подолі. Загалом у групи – 164 готельні номери і 46 370 кв. м офісів.

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