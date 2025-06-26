На кінець 2025 року в Києві заплановане завершення будівництва ЖК А136. Девелопер – DIM родини Насіковських, один із замовників будівництва – компанія «Піріт» Сергія Тігіпка. Він стане співінвестором ще одного ЖК у Києві й веде переговори по третьому. Навіщо йому цей ринок?

Група «ТАС» Сергія Тігіпка збільшує присутність на ринку нерухомості. Інвестиції в житло та комерцію – один із напрямів роботи «ТАС», каже керівник напряму нерухомості групи Олег Таушан.

У 2016 році вона купила готель Radisson Blu на Подолі, у 2019-му – бізнес-центр «Арена» біля Хрещатика в Києві, у 2021 році – завершила будівництво БЦ Podil City на Подолі. Загалом у групи – 164 готельні номери і 46 370 кв. м офісів.