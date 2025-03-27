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ЖК Manhattan blago благо Івано-Франківськ /надано пресслужбою
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Forbes Digital

Івано-франківське blago – забудовник з маленької літери, але величезними амбіціями. Девелопер побудував 3000 квартир і вибився в національні лідери. Який рецепт

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

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У 2024 році компанія blago здала в експлуатацію понад 3000 квартир в Івано-Франківську Фото надано пресслужбою

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Компанія blago Андрія Луцького за 2024-й здала в експлуатацію понад 3000 квартир – це понад половина всього житла збудованого в Івано-Франківській області за рік. blago наразі поступається лише столичному «Інтергал-Буд», який збудував близько 3800 квартир у чотирьох містах. Як регіональна компанія вибивається у лідери національного ринку?

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«Ввели в експлуатацію 3034 квартири», – каже СЕО blago Роман Коржак, про результати минулого року.

Це приблизно 54% від усіх квартир, зданих в Івано-Франківській області торік, за підрахунками Forbes Ukraine. Торік в області ввели 326 888 кв. м житла в багатоквартирних будинках, за даними Держстату.

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