Івано-франківське blago – забудовник з маленької літери, але величезними амбіціями. Девелопер побудував 3000 квартир і вибився в національні лідери. Який рецепт

Компанія blago Андрія Луцького за 2024-й здала в експлуатацію понад 3000 квартир – це понад половина всього житла збудованого в Івано-Франківській області за рік. blago наразі поступається лише столичному «Інтергал-Буд», який збудував близько 3800 квартир у чотирьох містах. Як регіональна компанія вибивається у лідери національного ринку?