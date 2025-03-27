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ЖК Manhattan blago благо Івано-Франківськ /предоставлено пресс-службой
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Forbes Digital

Ивано-франковская blago – застройщик с маленькой буквы, но с огромными амбициями. Девелопер построил 3000 квартир и выбился в национальные лидеры. Какой рецепт

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

В 2024 году компания blago сдала в эксплуатацию более 3000 квартир в Ивано-Франковске Фото предоставлено пресс-службой

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Компания blago Андрея Луцкого за 2024 год сдала в эксплуатацию более 3000 квартир – это более половины всего жилья, построенного в Ивано-Франковской области за год. blago уступает только столичному «Интергал-Буд», который построил около 3800 квартир в четырех городах. Как региональная компания выбивается в лидеры национального рынка?

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«Ввели в эксплуатацию 3034 квартиры», – говорит СЕО blago Роман Коржак о результатах прошлого года.

Это примерно 54% ​​всех квартир, сданных в Ивано-Франковской области в прошлом году, по подсчетам Forbes Ukraine. В прошлом году в области ввели 326 888 кв. м жилья в многоквартирных домах, по данным Госстата.

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