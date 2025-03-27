Ивано-франковская blago – застройщик с маленькой буквы, но с огромными амбициями. Девелопер построил 3000 квартир и выбился в национальные лидеры. Какой рецепт

Компания blago Андрея Луцкого за 2024 год сдала в эксплуатацию более 3000 квартир – это более половины всего жилья, построенного в Ивано-Франковской области за год. blago уступает только столичному «Интергал-Буд», который построил около 3800 квартир в четырех городах. Как региональная компания выбивается в лидеры национального рынка?