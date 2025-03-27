Ивано-франковская blago – застройщик с маленькой буквы, но с огромными амбициями. Девелопер построил 3000 квартир и выбился в национальные лидеры. Какой рецепт

Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
07:48 хвилин
Компания blago Андрея Луцкого за 2024 год сдала в эксплуатацию более 3000 квартир – это более половины всего жилья, построенного в Ивано-Франковской области за год. blago уступает только столичному «Интергал-Буд», который построил около 3800 квартир в четырех городах. Как региональная компания выбивается в лидеры национального рынка?
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
«Ввели в эксплуатацию 3034 квартиры», – говорит СЕО blago Роман Коржак о результатах прошлого года.
Это примерно 54% всех квартир, сданных в Ивано-Франковской области в прошлом году, по подсчетам Forbes Ukraine. В прошлом году в области ввели 326 888 кв. м жилья в многоквартирных домах, по данным Госстата.
Вы нашли ошибку или неточность?
Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.