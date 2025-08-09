Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:09 хвилин
Маркетплейс Kasta змінюється після приходу Олександра Ярославського. Компанія створює SuperApp, який об’єднує покупки, банківську картку та фінансові сервіси, оновлює бренд та позиціонування.Чи вдасться посунути mono, Rozetka та «Епіцентр»?
Бізнес-конференція Forbes Agro: відкрийте для себе нові агроінновації та інвестиційні можливості — купуйте квиток прямо зараз!
До 25.08 діє спеціальна ціна.
«Ми запускали інновації першими, але не встигали комунікаційно», – каже засновник Kasta Андрій Логвін. Ребрендинг – спосіб наздогнати продукт у сприйнятті користувача, додає він.
У новому застосунку маркетплейсу додали банківську картку Kasta Visa Card у партнерстві з Банком Кредит Дніпро з кешбеком до 20%, знижками до 30% на товари Kasta та кредитним лімітом до 100 000 грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.