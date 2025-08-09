Підписка від 49 грн
Kasta оновила бренд, щоб стати українською Kaspi. Скільки це коштувало і на що розрахунок?

Маркетплейс Kasta змінюється після приходу Олександра Ярославського

Маркетплейс Kasta змінюється після приходу Олександра Ярославського. Компанія створює SuperApp, який об’єднує покупки, банківську картку та фінансові сервіси, оновлює бренд та позиціонування.Чи вдасться посунути mono, Rozetka та «Епіцентр»?

«Ми запускали інновації першими, але не встигали комунікаційно», – каже засновник Kasta Андрій Логвін. Ребрендинг – спосіб наздогнати продукт у сприйнятті користувача, додає він.

У новому застосунку маркетплейсу додали банківську картку Kasta Visa Card у партнерстві з Банком Кредит Дніпро з кешбеком до 20%, знижками до 30% на товари Kasta та кредитним лімітом до 100 000 грн.

