Kernel, МХП і ще 25 лідерів. Рейтинг найбільших агрокомпаній України, які у 2024-му отримали пів трильйона гривень виторгу 

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

11 хв читання

У списку 202 найбільших компаній країни 27 представляють агросектор /Getty Images

У списку 202 найбільших компаній країни 27 представляють агросектор Фото Getty Images

Торік Україна експортувала агропродукції на $24,5 млрд – 59% від загального експорту. Хто формує цей результат? Forbes Ukraine склав перелік найбільших агрокомпаній 

У переліку «202 найбільші приватні компанії України» за виторгом 2024-го від Forbes Ukraine незмінна кількість агрокомпаній порівняно з минулим роком – 27.

Але інших змін вистачає. В цьогорічному рейтингу два новачки: «Елеватор Буд Інвест» з холдингу АТК (178 місце) та «В Агро» (57).

