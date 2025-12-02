Торік Україна експортувала агропродукції на $24,5 млрд – 59% від загального експорту. Хто формує цей результат? Forbes Ukraine склав перелік найбільших агрокомпаній

У переліку «202 найбільші приватні компанії України» за виторгом 2024-го від Forbes Ukraine незмінна кількість агрокомпаній порівняно з минулим роком – 27.

Але інших змін вистачає. В цьогорічному рейтингу два новачки: «Елеватор Буд Інвест» з холдингу АТК (178 місце) та «В Агро» (57).