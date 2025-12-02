Торік Україна експортувала агропродукції на $24,5 млрд – 59% від загального експорту. Хто формує цей результат? Forbes Ukraine склав перелік найбільших агрокомпаній
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
У переліку «202 найбільші приватні компанії України» за виторгом 2024-го від Forbes Ukraine незмінна кількість агрокомпаній порівняно з минулим роком – 27.
Але інших змін вистачає. В цьогорічному рейтингу два новачки: «Елеватор Буд Інвест» з холдингу АТК (178 місце) та «В Агро» (57).
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.