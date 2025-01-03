Україна у 2024 році експортувала агропродукції на $24,5 млрд, що є другим результатом після рекорду 2021-го

Україна у 2024 році спрямувала на зовнішні ринки агропродукції обсягом $24,5 млрд, що відповідає 59% загального експорту товарів. Це є другим результатом після історичного рекорду 2021 року ($27,7 млрд). Загалом минулого року Україна експортувала 78,3 млн т аграрної продукції, повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Ключові факти

Найбільша частка припадає на соняшникову олію – 21%. Її експортовано майже 6 млн тонн на $5,1 млрд.

На другому місці кукурудза – 21%, якої експортували 29,6 млн т на $5 млрд. На третьому – пшениця – 15%, це 20,6 млн т на $3,7 млрд.

Серед лідерів також ріпак – 7% (3,8 млн т на $1,8 млрд), соя – 5% (3,4 млн т на $1,3 млрд), макуха і залишки, одержані під час добування рослинних жирів і олій – 4% (4,7 млн т на $1 млрд).

Частка м’яса та їстівної продукції свійської птиці склала 4%. Цих продуктів експортували 447 000 т на $958 млн, ячмінь (3,3 млн тонн на 557 млн доларів) та цукор (746 000 т на 418 млн) – по 2%.

Контекст

Україна у 2024 році експортувала товарів на $41,6 млрд, що на $5,44 млрд або 15% або більше ніж 2023 року. У ваговому вимірі експорт склав 131,2 млн т, що на 30,8 млн т більше, що означає зростання на 30,8%.

Ключовим для досягнення таких результатів стала нормалізація роботи морських портів України, заявляла перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко. У 2023 році Україна експортувала морем 54,8 млн т продукції, а цього року – 87,2 млн т.

Транспортування товарів змінилося не лише кількісно, а й якісно. Попри істотне зменшення обсягу експорту товарів автомобільним транспортом у вазі вартість перевезених автомобілями вантажів цього року збільшилась до $14,5 млрд.