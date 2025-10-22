Верховна Рада 22 жовтня підтримала у першому читанні проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік. «За» проголосували 256 народних депутатів, три – проти, 51 – утримався.

Деталі

Доходи бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки – 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком. Документ підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме увесь 2026 рік.

Видатки на оборону та безпеку заплановані у розмірі 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).

Під час підготовки держбюджету до першого читання народні депутати, фракції, групи та парламентські комітети подали 3339 пропозицій до проєкту. Як зазначила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа під час виступу у залі парламенту, це рекорд за останні 19 років.

Згідно з регламентом Верховної Ради, розгляд бюджету-2026 у другому читанні має завершитися до 20 листопада, а остаточне ухвалення – до 1 грудня.

Контекст

Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2026 рік на засіданні 15 вересня. Документ передбачає майже 5 трлн грн витрат, 40% з яких Україна розраховує залучити через іноземних партнерів.

17 жовтня Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав проєкт держбюджету-2026 до першого читання та запропонував внести низку змін. Депутати пропонують збільшити фінансування оборони, освіти, спрямувати додаткові кошти громадам і розширити програми підтримки бізнесу – від гуманітарного розмінування до компенсації воєнних втрат і грантів для підприємців.

Деталі чергового бюджету воєнного часу – читайте у матеріалі Forbes.