Верховна Рада 22 жовтня підтримала у першому читанні проєкт Закону про Державний бюджет України на 2026 рік. «За» проголосували 256 народних депутатів, три – проти, 51 – утримався.
Деталі
- Доходи бюджету становитимуть 2,4 трлн грн, що на 446,8 млрд грн (18,8%) більше порівняно з 2025 роком. Видатки – 4,8 трлн, що на 415 млрд більше порівняно з 2025 роком. Документ підготовлено за сценарієм, який передбачає, що війна триватиме увесь 2026 рік.
- Видатки на оборону та безпеку заплановані у розмірі 2,8 трлн, це 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року).
- Під час підготовки держбюджету до першого читання народні депутати, фракції, групи та парламентські комітети подали 3339 пропозицій до проєкту. Як зазначила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа під час виступу у залі парламенту, це рекорд за останні 19 років.
- Згідно з регламентом Верховної Ради, розгляд бюджету-2026 у другому читанні має завершитися до 20 листопада, а остаточне ухвалення – до 1 грудня.
Контекст
Кабмін погодив проєкт державного бюджету на 2026 рік на засіданні 15 вересня. Документ передбачає майже 5 трлн грн витрат, 40% з яких Україна розраховує залучити через іноземних партнерів.
17 жовтня Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав проєкт держбюджету-2026 до першого читання та запропонував внести низку змін. Депутати пропонують збільшити фінансування оборони, освіти, спрямувати додаткові кошти громадам і розширити програми підтримки бізнесу – від гуманітарного розмінування до компенсації воєнних втрат і грантів для підприємців.
Деталі чергового бюджету воєнного часу – читайте у матеріалі Forbes.
