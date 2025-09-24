Месенджер Rakuten Viber отримав власний маркетплейс. З середини вересня користувачі можуть придбати товари у 29 категоріях. Усі – від малих та мікробізнесів. Чи вдасться новому гравцю не потонути в «червоному океані» e-commerce?

На ринку маркетплейсів поповнення: японська корпорація Rakuten Viber вирішила поборотися за гаманець користувачів. «Понад 90% українців зі смартфонами контактують із бізнесами через Viber», – каже регіональний директор Rakuten Viber в Україні Ілля Бошняков.

Новий розділ 11 вересня замінив вкладку «Корисне» і дозволяє шукати компанії за назвою, категорією або рекомендаціями. Ще одна новинка – можливість ділитися геолокацією для пошуку найближчих магазинів і сервісів.