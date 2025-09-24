Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Viber запустив маркетплейс /Ілюстрація Анна Наконечна
Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«На одного покупця – кілька майданчиків». Rakuten Viber запустив маркетплейс в Україні. Чи варто хвилюватися OLX і Prom?

Юлія Бугайова
Юлія Бугайова
Forbes

3 хв читання

Viber запустив маркетплейс Фото Ілюстрація Анна Наконечна

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:48 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:48

Месенджер Rakuten Viber отримав власний маркетплейс. З середини вересня користувачі можуть придбати товари у 29 категоріях. Усі – від малих та мікробізнесів. Чи вдасться новому гравцю не потонути в «червоному океані» e-commerce?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

На ринку маркетплейсів поповнення: японська корпорація Rakuten Viber вирішила поборотися за гаманець користувачів. «Понад 90% українців зі смартфонами контактують із бізнесами через Viber», – каже регіональний директор Rakuten Viber в Україні Ілля Бошняков. 

Новий розділ 11 вересня замінив вкладку «Корисне» і дозволяє шукати компанії за назвою, категорією або рекомендаціями. Ще одна новинка – можливість ділитися геолокацією для пошуку найближчих магазинів і сервісів. 

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні