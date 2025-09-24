Мессенджер Rakuten Viber получил собственный маркетплейс. С середины сентября пользователи могут приобрести товары в 29 категориях. Все – от малых и микробизнесов. Удастся ли новому игроку не утонуть в «красном океане» e-commerce?

На рынке маркетплейсов пополнение: японская корпорация Rakuten Viber решила побороться за кошелек пользователей. «Более 90% украинцев со смартфонами контактируют с бизнесами через Viber», – говорит региональный директор Rakuten Viber в Украине Илья Бошняков.

Новый раздел 11 сентября заменил вкладку «Полезное» и позволяет искать компании по названию, категории или рекомендациям. Еще одна новинка – возможность делиться геолокацией для поиска ближайших магазинов и сервисов.