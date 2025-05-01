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«Нафтогаз» зовет на помощь. Из-за обстрелов месторождений возросла потребность в импорте газа для следующей зимы. Как правительство будет привлекать к этому частный бизнес

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

«Нафтогаз» готує запаси газу до наступної зими, і йому необхідна підтримка приватних трейдерів, кажуть в уряді. /Зображення згенеровано ШІ ChatGPT в співавторстві з Анастасією Савеленко

На следующую зиму «Нафтогаз» законтрактовал пока только 0,7 млрд куб. м из необходимых 4,5 млрд. Фото Зображення згенеровано ШІ ChatGPT в співавторстві з Анастасією Савеленко

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«Нафтогаз» может не успеть накопить достаточно газа для следующего отопительного сезона. Правительство надеется привлечь к импорту частный бизнес, но цены в Украине ниже, чем в ЕС. Какие варианты решения проблемы на столе у ​​чиновников?

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