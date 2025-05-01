«Нафтогаз» зовет на помощь. Из-за обстрелов месторождений возросла потребность в импорте газа для следующей зимы. Как правительство будет привлекать к этому частный бизнес

«Нафтогаз» может не успеть накопить достаточно газа для следующего отопительного сезона. Правительство надеется привлечь к импорту частный бизнес, но цены в Украине ниже, чем в ЕС. Какие варианты решения проблемы на столе у ​​чиновников?