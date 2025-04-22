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Найвідстежуваніший політ. Над Львовом кружляє літак під назвою Welcome. Чи означає це підготовку до відкриття аеропорту?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

аеропорт Львів /Flightradar24

Над Львовом другий день кружляє літак під назвою Welcome. Що це означає? Фото Flightradar24

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Над українським небом уперше за час війни зафіксовано політ цивільного літака. Він зробив декілька кіл навколо Львова, майже долетів до Рівного та Івано-Франківська й зник із радарів. Аеропорт готують до запуску? В уряді наголошують: такі польоти – стандартна процедура. Єдиний нюанс – за час війни її провели вперше

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Вранці 22 квітня понад 6000 людей одночасно спостерігали за польотом неідентифікованого літака з позивним Welcome та без реєстраційних даних у сервісі моніторингу польотів Flightradar24.

Це найбільш відстежуваний політ у світі, повідомив Flightradar24 у Х. Він відбувається в закритому на час війни українському небі. Літак зробив декілька кіл навколо Львова, майже долетів до Рівного та Івано-Франківська, повернувся до Львова й зник із радарів. Уперше Flightradar24 зафіксував його появу над українським небом 21 квітня.

За сприятливих обставин міжнародний аеропорт Львів імені короля Данила Галицького може відновити авіасполучення вже в квітні–травні цього року, анонсувала гендиректорка летовища Тетяна Романовська місцевому виданню «Високий замок» у середині березня. 

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