Найвідстежуваніший політ. Над Львовом кружляє літак під назвою Welcome. Чи означає це підготовку до відкриття аеропорту?

Над українським небом уперше за час війни зафіксовано політ цивільного літака. Він зробив декілька кіл навколо Львова, майже долетів до Рівного та Івано-Франківська й зник із радарів. Аеропорт готують до запуску ? В уряді наголошують: такі польоти – стандартна процедура. Єдиний нюанс – за час війни її провели вперше

Вранці 22 квітня понад 6000 людей одночасно спостерігали за польотом неідентифікованого літака з позивним Welcome та без реєстраційних даних у сервісі моніторингу польотів Flightradar24.

Це найбільш відстежуваний політ у світі, повідомив Flightradar24 у Х. Він відбувається в закритому на час війни українському небі. Літак зробив декілька кіл навколо Львова, майже долетів до Рівного та Івано-Франківська, повернувся до Львова й зник із радарів. Уперше Flightradar24 зафіксував його появу над українським небом 21 квітня.

За сприятливих обставин міжнародний аеропорт Львів імені короля Данила Галицького може відновити авіасполучення вже в квітні–травні цього року, анонсувала гендиректорка летовища Тетяна Романовська місцевому виданню «Високий замок» у середині березня.