Самый отслеживаемый полет. Над Львовом кружит самолет под названием Welcome. Означает ли это подготовку к открытию аэропорта?

Над украинским небом впервые за время войны зафиксирован полет гражданского самолета. Он сделал несколько кругов вокруг Львова, почти долетел до Ровно и Ивано-Франковска и скрылся с радаров. Аэропорт готовят к запуску ? В правительстве подчеркивают: такие полеты – стандартная процедура. Единственный нюанс – за время войны ее провели впервые

Утром 22 апреля более 6000 человек одновременно наблюдали за полетом неидентифицированного самолета с позывным Welcome и без регистрационных данных в сервисе мониторинга полетов Flightradar24.

Это самый отслеживаемый полет в мире, сообщил Flightradar24 в Х. Он проходит в закрытом на время войны украинском небе.

При благоприятных обстоятельствах международный аэропорт Львов имени короля Даниила Галицкого может возобновить авиасообщение уже в апреле–мае этого года, анонсировала гендиректор аэродрома Татьяна Романовская местному изданию «Высокий замок» в середине марта.