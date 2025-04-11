Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Компанії
Дата

Forbes Digital

«Не пам’ятаю таких морозів за 17 років роботи». Через весняні заморозки Україна може втратити 30-80% врожаю абрикос і персиків. Як це вплине на ціни?

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

абрикоси персики врожай весняні заморозки /Getty Images

Внаслідок квітневих морозів Україна може втратити до 80% врожаю абрикос Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:54 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:54

Температура повітря в дяких регіонах України в квітні опускалась до -6℃ . Для дерев абрикоса, що вже квітнуть – це критична температура. На скільки зменшиться врожай і як зростуть ціни? 

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні