«Не пам’ятаю таких морозів за 17 років роботи». Через весняні заморозки Україна може втратити 30-80% врожаю абрикос і персиків. Як це вплине на ціни?

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Температура повітря в дяких регіонах України в квітні опускалась до -6℃ . Для дерев абрикоса, що вже квітнуть – це критична температура. На скільки зменшиться врожай і як зростуть ціни?
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