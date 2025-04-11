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«Не помню таких морозов за 17 лет работы». Из-за весенних заморозков Украина может потерять 30-80% урожая абрикосов и персиков. Как это отразится на ценах?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

2 хв читання

абрикоси персики врожай весняні заморозки /Getty Images

В результате апрельских морозов Украина может потерять до 80% урожая абрикосов Фото Getty Images

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Температура воздуха в регионах Украины в апреле опускалась до -6℃. Для уже цветущих деревьев абрикоса – это критическая температура. На сколько снизится урожай и как возрастут цены?

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