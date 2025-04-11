«Не помню таких морозов за 17 лет работы». Из-за весенних заморозков Украина может потерять 30-80% урожая абрикосов и персиков. Как это отразится на ценах?

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Температура воздуха в регионах Украины в апреле опускалась до -6℃. Для уже цветущих деревьев абрикоса – это критическая температура. На сколько снизится урожай и как возрастут цены?
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