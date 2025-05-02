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«Нова індустріалізація». Чого очікувати від угоди про надра між Україною та США? Пояснюють Геннадій Буткевич і Андрій Бродський

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

2 хв читання

угоди про надра, чого очікувати? /З власного архіву

Інгулецький ГЗК «Метінвесту» Фото З власного архіву

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Угода про надра між Києвом і Вашингтоном передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови України. Чому власник компанії BGV Геннадій Буткевич та власник компанії Velta Андрій Бродський упевнені: угода створить в Україні тисячі робочих місць і дасть поштовх розвитку країни?

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