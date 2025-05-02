«Нова індустріалізація». Чого очікувати від угоди про надра між Україною та США? Пояснюють Геннадій Буткевич і Андрій Бродський

Угода про надра між Києвом і Вашингтоном передбачає створення Інвестиційного фонду відбудови України. Чому власник компанії BGV Геннадій Буткевич та власник компанії Velta Андрій Бродський упевнені: угода створить в Україні тисячі робочих місць і дасть поштовх розвитку країни?