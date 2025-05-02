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«Новая индустриализация». Чего ожидать от соглашения о недрах между Украиной и США? Объясняют Геннадий Буткевич и Андрей Бродский

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

2 хв читання

угоди про надра, чого очікувати? /Из собственного архива

Ингулецкий ГОК «Метинвеста». Фото Из собственного архива

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Соглашение о недрах между Киевом и Вашингтоном предполагает создание Инвестиционного фонда восстановления Украины. Почему владелец компании BGV Геннадий Буткевич и владелец компании Velta Андрей Бродский уверены: соглашение создаст в Украине тысячи рабочих мест и даст толчок развитию страны?

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