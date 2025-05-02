«Новая индустриализация». Чего ожидать от соглашения о недрах между Украиной и США? Объясняют Геннадий Буткевич и Андрей Бродский

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Соглашение о недрах между Киевом и Вашингтоном предполагает создание Инвестиционного фонда восстановления Украины. Почему владелец компании BGV Геннадий Буткевич и владелец компании Velta Андрей Бродский уверены: соглашение создаст в Украине тысячи рабочих мест и даст толчок развитию страны?
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