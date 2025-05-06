«Нова пошта» запустила першу газопоршневу електростанцію. На черзі – energy storage. Що будує найбільша пошта країни? Бліцінтерв’ю СЕО Nova Energy

«Нова пошта» запустила першу газопоршневу електростанцію і купила energy storage на додачу до встановлених СЕС. До кінця 2025-го компанія планує стати енергонезалежною. Коли НП може окупити $11 млн інвестицій і почати продавати електрику в мережу? Перше інтерв’ю СЕО Nova Energy Андрія Литвиненка.