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«Нова пошта» запустила першу газопоршневу електростанцію. На черзі – energy storage. Що будує найбільша пошта країни? Бліцінтерв’ю СЕО Nova Energy

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

3 хв читання

Андрій Литвиненко, СЕО Nova Energy – «дочки» НП /пресслужба «Нової пошти»

Андрій Литвиненко очолює Nova Energy з моменту її заснування у 2024 році. Фото пресслужба «Нової пошти»

«Нова пошта» запустила першу газопоршневу електростанцію і купила energy storage на додачу до встановлених СЕС. До кінця 2025-го компанія планує стати енергонезалежною. Коли НП може окупити $11 млн інвестицій і почати продавати електрику в мережу? Перше інтерв’ю СЕО Nova Energy Андрія Литвиненка.

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