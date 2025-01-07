Нова зірка продуктового ритейлу. Мережа Mashket – лідер за темпами зростання в 2024 році. Як регіональний гравець відкрив більше магазинів, ніж АТБ і Fozzy?

Mashket увійшов до трійки найактивніших роздрібних мереж за кількістю відкритих магазинів у 2024 році, за даними RAU. Попереду лише аптеки «Подорожник» і мультимаркет «Аврора» . Серед продуктових мереж ритейлер випередив АТБ, «Thrash!Траш!» і «Фора». За рік Mashket збільшився на 67 нових магазинів. У чому його секрет?

Мережа магазинів біля дому Mashket увірвалася в ритейл-ринок України у 2024-му. За рік відкрили 67 нових торгових точок, ще 10 – переформатованих із мережі «Домашній маркет», розповідає засновник Павло Варшавський.

За 2024 рік мережа розширилася з двох до шести областей. До Київської та Вінницької додали Чернівецьку, Рівненську, Хмельницьку і Житомирську. Магазини працюють у 16 містах, у тому числі два маркети є в Києві, за даними мобільного застосунку Mashket.