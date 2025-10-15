Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:08 хвилин
Житомирська Eurogold, яку у 2002-му заснували австрійці, – один із найбільших у Європі виробників прасувальних дощок. Торік компанія продала побутових товарів мережам JYSK, Leroy Merlin, «Епіцентру» та «Аврорі» на 1,18 млрд грн. Цьогоріч – запускає власну мережу магазинів. Як український виробник підкорив нішу і чому йде в офлайн?
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
«Найнезвичніше місце, де можна придбати наші товари – борт літака авіакомпанії Lufthansa», – розповідав на Форумі промисловців від Forbes Ukraine СЕО Eurogold Industries Михайло Шепетько. За його словами, у бортовому журналі авіакомпанії є компактна драбина під маркою Hylo, яку житомирська компанія виробляє на замовлення німецького бренду.
80% вироблених у Житомирі прасувальних дощок, сушарок для білизни, драбин та інших побутових товарів компанія експортує до 50 країн. Серед її клієнтів великі європейські мережі: JYSK, Metro, Kaufland, REWE, Leroy Merlin.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.