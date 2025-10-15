Житомирська Eurogold, яку у 2002-му заснували австрійці, – один із найбільших у Європі виробників прасувальних дощок. Торік компанія продала побутових товарів мережам JYSK, Leroy Merlin, «Епіцентру» та «Аврорі» на 1,18 млрд грн. Цьогоріч – запускає власну мережу магазинів. Як український виробник підкорив нішу і чому йде в офлайн?

«Найнезвичніше місце, де можна придбати наші товари – борт літака авіакомпанії Lufthansa», – розповідав на Форумі промисловців від Forbes Ukraine СЕО Eurogold Industries Михайло Шепетько. За його словами, у бортовому журналі авіакомпанії є компактна драбина під маркою Hylo, яку житомирська компанія виробляє на замовлення німецького бренду.

80% вироблених у Житомирі прасувальних дощок, сушарок для білизни, драбин та інших побутових товарів компанія експортує до 50 країн. Серед її клієнтів великі європейські мережі: JYSK, Metro, Kaufland, REWE, Leroy Merlin.