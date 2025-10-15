Forbes Digital підписка
Новый конкурент «Авроры» и JYSK. Житомирская Eurogold продает гладильные доски на $30 млн в год, а теперь запускает собственную сеть магазинов. Хватит ли ей места?

Уляна Букатюк
Eurogold /Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

СЕО Eurogold Industries Михаил Шепетько. Фото Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Житомирская Eurogold, которую в 2002-м основали австрийцы, – один из крупнейших в Европе производителей гладильных досок. В прошлом году компания продала бытовых товаров сетям JYSK, Leroy Merlin, «Эпицентру» и «Авроре» на 1,18 млрд грн. В этом – запускает собственную сеть магазинов. Как украинский производитель покорил нишу и почему идет в офлайн?

«Самое необычное место, где можно приобрести наши товары – борт самолета авиакомпании Lufthansa», – рассказывал на Форуме промышленников от Forbes Ukraine СЕО Eurogold Industries Михаил Шепетько. По его словам, в бортовом журнале авиакомпании есть компактная лестница под маркой Hylo, которую житомирская компания производит по заказу немецкого бренда.

80% производимых в Житомире гладильных досок, сушилок для белья, стремянок и прочих бытовых товаров компания экспортирует в 50 стран. Среди ее клиентов – крупные европейские сети: JYSK, Metro, Kaufland, REWE, Leroy Merlin.

