Очікування перемирʼя, посилення ролі ШІ та підтримка ментального здоров'я. Головні зміни на ринку праці з дослідження robota.ua

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Потенційне перемир'я не впливає на стратегічне планування в 2025 році, зазначили майже 50% компаній із 400 опитаних. Лише 14% активно використовують штучний інтелект (ШІ), а кожна третя – не має програм підтримки ментального здоров`я. Про основні зміни українського ринку праці розповів на форумі «НадЛюди» генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк
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