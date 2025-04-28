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Очікування перемирʼя, посилення ролі ШІ та підтримка ментального здоров'я. Головні зміни на ринку праці з дослідження robota.ua

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

2 хв читання

Робота, robota.ua, бізнес, вакансії /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

CEO robota.ua Валерій Решетняк Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

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Потенційне перемир'я не впливає на стратегічне планування в 2025 році, зазначили майже 50% компаній із 400 опитаних. Лише 14% активно використовують штучний інтелект (ШІ), а кожна третя – не має програм підтримки ментального здоров`я. Про основні зміни українського ринку праці розповів на форумі «НадЛюди» генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк

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