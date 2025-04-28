Очікування перемирʼя, посилення ролі ШІ та підтримка ментального здоров'я. Головні зміни на ринку праці з дослідження robota.ua

Потенційне перемир'я не впливає на стратегічне планування в 2025 році, зазначили майже 50% компаній із 400 опитаних. Лише 14% активно використовують штучний інтелект (ШІ), а кожна третя – не має програм підтримки ментального здоров`я. Про основні зміни українського ринку праці розповів на форумі «НадЛюди» генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк