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Ожидание перемирия, усиление роли ИИ и поддержка ментального здоровья. Главные изменения на рынке труда по исследованию robota.ua

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

2 хв читання

Робота, robota.ua, бізнес, вакансії /Антон Забельский для Forbes Ukraine

CEO robota.ua Валерий Решетняк Фото Антон Забельский для Forbes Ukraine

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Потенциальное перемирие не влияет на стратегическое планирование в 2025 году, отметили около 50% компаний из 400 опрошенных. Только 14% активно используют искусственный интеллект (ИИ), а каждая третья – не имеет программ поддержки ментального здоровья. Об основных изменениях украинского рынка труда рассказал на форуме «НадЛюди» генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк

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