Ожидание перемирия, усиление роли ИИ и поддержка ментального здоровья. Главные изменения на рынке труда по исследованию robota.ua

Потенциальное перемирие не влияет на стратегическое планирование в 2025 году, отметили около 50% компаний из 400 опрошенных. Только 14% активно используют искусственный интеллект (ИИ), а каждая третья – не имеет программ поддержки ментального здоровья. Об основных изменениях украинского рынка труда рассказал на форуме «НадЛюди» генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк