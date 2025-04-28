Ожидание перемирия, усиление роли ИИ и поддержка ментального здоровья. Главные изменения на рынке труда по исследованию robota.ua

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Потенциальное перемирие не влияет на стратегическое планирование в 2025 году, отметили около 50% компаний из 400 опрошенных. Только 14% активно используют искусственный интеллект (ИИ), а каждая третья – не имеет программ поддержки ментального здоровья. Об основных изменениях украинского рынка труда рассказал на форуме «НадЛюди» генеральный директор robota.ua Валерий Решетняк
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