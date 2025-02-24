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Консервований борщ на експорт. Закрутки Ніжинського консервного заводу купують у понад 20 країнах світу. Як вони потрапили до міжнародних мереж

Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

3 хв читання

Володимир Крохмаль розповідає, що компанія для експортних ринків випустила консервовані салати. Вони полюбилися й українцям /Наталя Кравчук

Володимир Крохмаль розповідає, що компанія для експортних ринків випустила консервовані салати. Вони полюбилися й українцям Фото Наталя Кравчук

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Консервація під брендом «Ніжин» продається у торговельних мережах Німеччини, Литви, Естонії, Чехії та ще 20 країн. Як продукція Ніжинського консервного заводу, що входить до Fozzy Group, потрапляє на полиці найбільших ритейлерів?

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У 2022 році маркетинг‐директорка Ніжинського консервного заводу (НКЗ) Анастасія Ярошовець у литовському супермаркеті побачила консервований борщ. Більше за сам продукт топменеджерку вразило, що його виробник – європейська компанія. Це стало поштовхом до того, щоб в асортименті НКЗ також з’явився консервований борщ. Він непогано продається у країнах Балтії.

І не лише борщ – половина продукції торговельної марки «Ніжин» іде на експорт. За 2023 рік завод експортував консервів цієї марки більш як на $2 млн. За перше півріччя 2024‐го – на $1,6 млн. На цю марку припадає половина українського експорту овочевих консервів, за даними Торгово‐промислової палати України.

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