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Консервированный борщ на экспорт. Продукцию Нежинского консервного завода покупают более чем в 20 странах мира. Как она попала в международные сети

Катерина Шаповал /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

3 хв читання

Владимир Крохмаль говорит, что компания для экспортных рынков выпустила консервированные салаты. Они полюбились и украинцам /Наталья Кравчук

Владимир Крохмаль говорит, что компания для экспортных рынков выпустила консервированные салаты. Они полюбились и украинцам Фото Наталья Кравчук

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Консервация под брендом «Нежин» продается в торговых сетях Германии, Литвы, Эстонии, Чехии и еще 20 стран. Как продукция Нежинского консервного завода, входящего в Fozzy Group, попадает на полки крупнейших ритейлеров?

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В 2022 году маркетинг-директор Нежинского консервного завода (НКЗ) Анастасия Ярошовец в литовском супермаркете увидела консервированный борщ. Больше самого продукта топ-менеджерку поразило, что его производитель – европейская компания. Это послужило толчком к тому, чтобы в ассортименте НКЗ также появился консервированный борщ. Он хорошо продается в странах Балтии.

И не только борщ – половина продукции торговой марки «Нежин» идет на экспорт. За 2023 год завод экспортировал консервов этой марки более чем на $2 млн. За первое полугодие 2024-го – на $1,6 млн. На эту марку приходится половина украинского экспорта овощных консервов, по данным Торгово-промышленной палаты Украины.

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