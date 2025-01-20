Кінець тиску. Експорт газу приносив мільярди бюджету РФ та лояльність політиків з ЄС. Чому Україна так складно йшла до припинення транзиту і хто втратив більше – велика історія

Транзит російського газу українською газотранспортною системою тривав попри газові, юридичні, гібридні й великі війни. 1 січня 2025-го, після закінчення контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом», російський газ припинив іти українською трубою. Чи могло бути інакше? Forbes Ukraine поспілкувався з колишніми урядовцями, топменеджерами НАКу та експертами і зробив детальний гайд про історію газових стосунків між Україною і Росією

«Що будемо робити із транзитом [російського газу]?» – запитав високопоставлений урядовець у чаті WhatsApp через кілька днів після вторгнення РФ. Канцелярія і протоколи не працювали в перші дні великої війни, найважливіші державні питання ухвалювалися після недовгого обговорення в месенджерах.

Із транзитом усе було інакше. Дискутувати щодо цього питання міністри не схотіли, а з Офісу президента розпоряджень не було, згадує колишній топчиновник Міненерго. Нічого й не зробили: за 2022–2024 роки РФ експортувала через українську газотранспортну систему (ГТС) майже 50 млрд кубометрів газу.