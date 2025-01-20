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Конец давления. Экспорт газа приносил миллиарды бюджету РФ и лояльность политиков из ЕС. Почему Украина так сложно шла к прекращению транзита и кто потерял больше – большая история

Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes
Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes
Марк Сировой /из личного архива
Марк Сировой
Forbes

13 хв читання

Транзит російського газу /Фото официальные источники/коллаж Forbes

Транзит российского газа Фото Фото официальные источники/коллаж Forbes

Транзит российского газа по украинской газотранспортной системе продолжался, несмотря на газовые, гибридные и большие войны. 1 января 2025-го, после окончания контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», российский газ прекратил идти по украинской трубе. Forbes Ukraine пообщался с бывшими чиновниками, топ-менеджерами НАКа и экспертами и сделал подробный гайд об истории газовых отношений между Украиной и Россией

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«Что будем делать с транзитом [российского газа]?» – спросил высокопоставленный чиновник в чате WhatsApp спустя несколько дней после вторжения РФ. Канцелярия и протоколы не работали в первые дни большой войны, важнейшие государственные вопросы принимались после недолгого обсуждения в мессенджерах.

С транзитом все обстояло иначе. Дискутировать по этому вопросу министры не захотели, а из Офиса президента распоряжений не было, вспоминает бывший топ-чиновник Минэнерго. Ничего и не сделали: за 2022–2024 годы РФ экспортировала через украинскую газотранспортную систему (ГТС) около 50 млрд кубометров газа.

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