Центр Києва може залишитися без відомого ресторану – «ОПанас» у парку ім. Т. Шевченка. Прокуратура подала в суд і вимагає знести заклад. У чому вона звинувачує власників і як вони можуть захищатися?

Існування одного з найстаріших київських ресторанів української кухні – «ОПанас» – під загрозою. Заклад працює 25 років. Прокуратура встановила, що будівництво було незаконним.

Ресторан має чотирьох співвласниць. Через ТОВ «Теремок», якому належить будівля закладу, ним володіють Наталія Бабчук із часткою 45%, Владислава Турканова та Галина Лосєва, що мають по 25%, 5% – у Галини Миргородської, за даними YouControl.