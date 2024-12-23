Чистий дохід закладів харчування у 2023 році зріс на 120%, сягнувши 31,6 млрд грн – дослідження YC.Market

Чистий дохід McDonaldʼs зріс втричі у 2023-му у порівнянні з попереднім роком і склав майже 13 млрд грн, йдеться в дослідженні YC.Market. У трійці лідерів – KFC і «Пузата Хата». Для аналізу використані річні показники фінансової звітності за 2021, 2022 та 2023 роки, оскільки квартальну звітність подає значно менше компаній, пояснили автори дослідження.

Ключові факти

Після спаду у 2022 році ресторанний бізнес відновлюється і зростає. Чистий дохід сегмента у 2023 році склав 31,6 млрд грн, що у 121% більше відносно 2022 року (17,3 млрд грн).

Загальний чистий дохід у 2023 році перевищив і показники до повномасштабного вторгнення: приріст 2023 до 2021 року склав 26% (25 млрд грн).

Київ домінує за показниками чистого доходу: у 2023 році столичні ресторани згенерували понад 23 млрд грн, що становить 72% від усього доходу в Україні. У столиці працює понад 1200 компаній, що робить її центром гастрономічної індустрії.

Дніпропетровська область – друга за чистими доходами, які у 2023 році склали 1,6 млрд грн (5%). Тут активно працює понад 200 компаній.

Чистий дохід компаній Львівської області у 2023 році склав майже 1,4 млрд грн (4,4%), що забезпечило області третє місце. На Львівщині активно працює понад 400 підприємств гастрономічної індустрії.

Серед найбільших гравців сектору лідером залишається McDonaldʼs, який у 2023 році заробив понад 12,9 млрд грн, що становить майже 40% усього доходу сфери. Приріст доходів компанії у 2023 році до 2022 склав 297%.

Франчайзі KFC спільно забезпечили 2,5 млрд грн доходу, демонструючи стабільне зростання у різних регіонах України.

спільно забезпечили 2,5 млрд грн доходу, демонструючи стабільне зростання у різних регіонах України. Серед інших відомих брендів у десятці: «Пузата Хата» – майже 951 млн грн, Dominoʼs Pizza – понад 369 млн грн, мережа ресторанів японської кухні «Сушия» – понад 322 млн грн.

– майже 951 млн грн, – понад 369 млн грн, мережа ресторанів японської кухні «Сушия» – понад 322 млн грн. За 2023-2024 роки компанії гастрономічної індустрії отримали майже 1,3 млрд державного фінансування. Двадцять найбільших компаній-одержувачів акумулювали понад 92% коштів із держбюджету.

Найбільше державних грошей, за даними порталу spending.gov.ua, отримали одеська «Фабрика Смаку» (за два роки із бюджету компанії сплатили трохи більше 397 млн грн, 1580 транзакцій), «Володимирецький комбінат громадського харчування» (понад 273 млн грн, 2638 транзакцій за 2023-2024 роки), «Лаяр Сіті» (понад 81 млн грн, 162 транзакції).

Десятка найдохідніших українських ресторанів за виторгом у 2023 році Фото YC Market

Контекст

YC.Market включив у вибірку всі компанії, які задекларували дохід у фінансовій звітності, з такими основними КВЕД діяльності: 56.10 Діяльність ресторанів, 56.21 Постачання готових страв, 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами, 56.30 Обслуговування напоями.

Показники обраховані у номінальному вираженні в гривнях, без урахування інфляції та зміни валютного курсу. Для аналізу використані річні показники фінансової звітності за 2021, 2022 та 2023 роки, оскільки квартальну звітність подає значно менше компаній.