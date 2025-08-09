Forbes Digital підписка
«Перспективы сомнительны». Прокуратура потребовала снести украинский ресторан «ОПанас» в центре Киева. Каковы шансы сохранить бизнес

Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

4 хв читання

Ресторан ОПанас у Києві /opanas.ua

Ресторан «ОПанас» (ранее назывался «Тарас») открыли в 2000 году Фото opanas.ua

Центр Киева может остаться без известного ресторана – «ОПанас» в парке им. Т. Шевченко. Прокуратура подала в суд и требует снести заведение. В чем она винит владельцев и как они могут защищаться?

Существование одного из старейших киевских ресторанов украинской кухни – «ОПанас» – под угрозой. Заведение работает 25 лет. Прокуратура установила, что строительство было незаконным.

Ресторан имеет четырех совладелиц. Через ООО «Теремок», которому принадлежит здание заведения, им владеют Наталья Бабчук с долей 45%, Владислава Турканова и Галина Лосева, имеющие по 25%, а 5% – у Галины Миргородской, по данным YouControl.

