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Завод Запоріжсталь у 2024 році. /Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
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«Половина власної електроенергії за три-чотири роки». «Метінвест» інвестує $44 млн у сонячну та газопоршневу генерацію. Як він іде до енергонезалежності?

Анастасія Дейна /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Анастасія Дейна
Forbes

4 хв читання

Заводи «Метінвеста» споживають найбільше електроенергії серед усіх промислових підприємств України – майже 700 МВт. Фото Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

У квітні «Метінвест» Ріната Ахметова запустив перші 10 МВт газопоршневих електростанцій. До кінця травня ця потужність буде збільшена у 2,9 раза. Наступний крок – майже 40 МВт сонячних електростанцій. До 2030 року найбільший споживач електроенергії в країні хоче сам забезпечити себе на 50%. Скільки це коштуватиме і що може стати на заваді? Розповідає операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко

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