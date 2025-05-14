«Половина власної електроенергії за три-чотири роки». «Метінвест» інвестує $44 млн у сонячну та газопоршневу генерацію. Як він іде до енергонезалежності?

У квітні «Метінвест» Ріната Ахметова запустив перші 10 МВт газопоршневих електростанцій. До кінця травня ця потужність буде збільшена у 2,9 раза. Наступний крок – майже 40 МВт сонячних електростанцій. До 2030 року найбільший споживач електроенергії в країні хоче сам забезпечити себе на 50%. Скільки це коштуватиме і що може стати на заваді? Розповідає операційний директор «Метінвесту» Олександр Мироненко