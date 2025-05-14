«Половина собственной электроэнергии за три-четыре года». «Метинвест» инвестирует $44 млн в солнечную и газопоршневую генерацию. Как он идет к энергонезависимости?

В апреле «Метинвест» Рината Ахметова запустил первые 10 МВт газопоршневых электростанций. К концу мая эта мощность будет увеличена в 2,9 раза. Следующий шаг – около 40 МВт солнечных электростанций. К 2030 году самый большой потребитель электроэнергии в стране хочет сам обеспечить себя на 50%. Сколько это будет стоить и что может помешать? Рассказывает операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко.
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