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Завод Запоріжсталь у 2024 році. /Ukrinform/NurPhoto via Getty Images
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«Половина собственной электроэнергии за три-четыре года». «Метинвест» инвестирует $44 млн в солнечную и газопоршневую генерацию. Как он идет к энергонезависимости?

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

4 хв читання

Заводы «Метинвеста» потребляют больше электроэнергии среди всех промышленных предприятий Украины – почти 700 МВт. Фото Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

В апреле «Метинвест» Рината Ахметова запустил первые 10 МВт газопоршневых электростанций. К концу мая эта мощность будет увеличена в 2,9 раза. Следующий шаг – около 40 МВт солнечных электростанций. К 2030 году самый большой потребитель электроэнергии в стране хочет сам обеспечить себя на 50%. Сколько это будет стоить и что может помешать? Рассказывает операционный директор «Метинвеста» Александр Мироненко.

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